В Петербурге отец-изверг поджарил маленького сына на сковородке

В Петербурге возбуждено уголовное дело против мужчины, нанесшего телесные повреждения собственному ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел рано утром 18 февраля: в квартире одного из домов по улице Лермонтова 28-летний неработающий отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приложил руку своего 7-месячного сына к раскаленной сковороде. После этого изверг нанес ребенку несколько ударов рукой по различным частям тела.

"Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - отметили в полиции.

Как сообщало Накануне.RU, вчера в Петербурге у таксиста-мигранта вооруженные пассажиры отобрали 40 тысяч рублей.