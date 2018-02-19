"НОВАТЭК" подписала меморандум о взаимопонимании с нефтяной компанией Саудовской Аравии

Компания "НОВАТЭК" подписала меморандум о взаимопонимании с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "НОВАТЭК".

Меморандум закрепляет договоренности сторон о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ, совместное участие в СПГ-проектах, проектах в области геологоразведки и добычи газа, а также научно-технические разработки.

"Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе. Стратегия "НОВАТЭКа" предусматривает наращивание объемов производства СПГ быстрыми темпами с привлечением международных партнеров, и мы приветствуем заинтересованность такой значимой в мире компании, как Saudi Aramco, в сотрудничестве на глобальных рынках газа" - отметил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.