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19.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Прокуратура продолжает проверку "тестового взрыва" внутри телебашни в Екатеринбурге
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Екатеринбургская телебашня, взрыв (2018) | Фото: YouTube-канал радиостанции &quot;Серебряный дождь&quot;

Уральская транспортная прокуратура обещала озвучить результаты проверки тестового взрыва внутри телебашни после её завершения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проверка проходит, всю информацию можно будет узнать после её завершения. Могу сказать одно, что в 2009 году эти огни на башне были установлены по иску Свердловского транспортного прокурора", - пояснил заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку "подготовительного взрыва" екатеринбургской телебашни. В результате работ на объекте погасли сигнальные огни, которые использовались для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, взрывы прогремели 8 февраля вечером. Многие жители близлежащих домов были напуганы и запаниковали. Некоторые считают, что УГМК не контролирует ситуацию. Очевидцы сообщали, что от башни в разные стороны летели осколки. В компании пояснили, что проводились "подготовительные взрывы".

Демонтировать екатеринбургскую телебашню планируется не раньше второй половины марта 2018 года.

Другие новости по темам: телебашня, снос, УГМК, транспортная прокуратура
19.02.2018 11:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:18 Екб


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