Прокуратура продолжает проверку "тестового взрыва" внутри телебашни в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура обещала озвучить результаты проверки тестового взрыва внутри телебашни после её завершения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проверка проходит, всю информацию можно будет узнать после её завершения. Могу сказать одно, что в 2009 году эти огни на башне были установлены по иску Свердловского транспортного прокурора", - пояснил заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку "подготовительного взрыва" екатеринбургской телебашни. В результате работ на объекте погасли сигнальные огни, которые использовались для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, взрывы прогремели 8 февраля вечером. Многие жители близлежащих домов были напуганы и запаниковали. Некоторые считают, что УГМК не контролирует ситуацию. Очевидцы сообщали, что от башни в разные стороны летели осколки. В компании пояснили, что проводились "подготовительные взрывы".

Демонтировать екатеринбургскую телебашню планируется не раньше второй половины марта 2018 года.