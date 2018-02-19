На митингах "Стоп-ГОК" в Челябинске заговорили про политику

В Челябинске 18 февраля прошел митинг против строительства Томинского ГОКа, передает корреспондент Накануне.RU. В митинге, по оценкам правоохранительных органов, приняли около 1 тыс. человек.

Митинг неслучайно прошел 18 февраля, ровно за месяц до выборов президента. "Сейчас за месяц до выборов президента мы еще раз громко и четко заявляем свою позицию: стоп ГОК. Мы уверены, что за один месяц до выборов в городе-миллионнике кандидаты в президенты должны буквально толпиться у ступенек, выстраиваться в очередь, чтобы выступить перед нами... Но пока их, к сожалению, здесь не видно", - заявил один из организаторов митинга.

По словам члена Стоп-ГОК Сергея Белогорохова, поручение президента в Челябинске не выполняется, а обсуждение проекта ГОКа в Общественной палате области не дало никаких результатов. "Результат ноль, никаких документов, кроме ОВОС, не выложено. Какой смысл от этой общественной палаты? Толку от них нет", - заявил он.

Впервые на митинге выступил бывший вице-губернатор области Николай Сандаков (является обвиняемым по уголовному делу) который представлял новое экологическое движение "Челябинск, дыши".

По его словам, движение сформировалось недавно, но уже его участники предъявили требования властям. "Главное из которых – убрать из города производства, которые нас убивают, и создать современную систему мониторинга. Нам продолжают врать, что машин у нас стало больше, дом не там построили и город не проветривается, не называя главных загрязнителей. Хотя всем очевидно, что основные загрязнители — это группа компаний "Мечел" и ЧЭМК, еще цинковый завод", - подчеркнул он.

По словам Сандакова, в Челябинске "промышленники сильны, их очень много и у них есть связи, а региональная власть слаба". Он предложил создать единый координационный совет экологических организаций и делегировать этому совету полномочия представлять интересы общества в "переговорах, а может даже в общественном противостоянии с промышленниками и властью".

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин обратил внимание, что на митингах против Томинского ГОК стали говорить о политике, а не об экологии. "Заявленная тема митинга "Предвыборный" раскрылась в полной мере – все призывы и речи касались политики и предстоящих выборов президента, а не проблем экологии Челябинска. Что неудивительно, об экологии перестали говорить, как только на митинге летом 2017 года первый раз появился Алексей Навальный (не допущен к участию в президентских выборах из-за судимости). Опять звучали призывы к отставке губернатора и смене действующей федеральной власти. Снова ультиматумы и условия", - отметил он.