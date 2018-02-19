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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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На митингах "Стоп-ГОК" в Челябинске заговорили про политику
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митинг против Томинского ГОК, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/stop_gok

В Челябинске 18 февраля прошел митинг против строительства Томинского ГОКа, передает корреспондент Накануне.RU. В митинге, по оценкам правоохранительных органов, приняли около 1 тыс. человек.
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Митинг неслучайно прошел 18 февраля, ровно за месяц до выборов президента. "Сейчас за месяц до выборов президента мы еще раз громко и четко заявляем свою позицию: стоп ГОК. Мы уверены, что за один месяц до выборов в городе-миллионнике кандидаты в президенты должны буквально толпиться у ступенек, выстраиваться в очередь, чтобы выступить перед нами... Но пока их, к сожалению, здесь не видно", - заявил один из организаторов митинга.

митинг против Томинского ГОК, Челябинск,(2018)|Фото: vk.com/stop_gok

По словам члена Стоп-ГОК Сергея Белогорохова, поручение президента в Челябинске не выполняется, а обсуждение проекта ГОКа в Общественной палате области не дало никаких результатов. "Результат ноль, никаких документов, кроме ОВОС, не выложено. Какой смысл от этой общественной палаты? Толку от них нет", - заявил он.

Впервые на митинге выступил бывший вице-губернатор области Николай Сандаков (является обвиняемым по уголовному делу) который представлял новое экологическое движение "Челябинск, дыши".

митинг против Томинского ГОК, Челябинск, Николай Сандаков,(2018)|Фото: vk.com/stop_gok

По его словам, движение сформировалось недавно, но уже его участники предъявили требования властям. "Главное из которых – убрать из города производства, которые нас убивают, и создать современную систему мониторинга. Нам продолжают врать, что машин у нас стало больше, дом не там построили и город не проветривается, не называя главных загрязнителей. Хотя всем очевидно, что основные загрязнители — это группа компаний "Мечел" и ЧЭМК, еще цинковый завод", - подчеркнул он.

митинг против Томинского ГОК, Челябинск,(2018)|Фото: vk.com/stop_gok

По словам Сандакова, в Челябинске "промышленники сильны, их очень много и у них есть связи, а региональная власть слаба". Он предложил создать единый координационный совет экологических организаций и делегировать этому совету полномочия представлять интересы общества в "переговорах, а может даже в общественном противостоянии с промышленниками и властью".

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин обратил внимание, что на митингах против Томинского ГОК стали говорить о политике, а не об экологии. "Заявленная тема митинга "Предвыборный" раскрылась в полной мере – все призывы и речи касались политики и предстоящих выборов президента, а не проблем экологии Челябинска. Что неудивительно, об экологии перестали говорить, как только на митинге летом 2017 года первый раз появился Алексей Навальный (не допущен к участию в президентских выборах из-за судимости). Опять звучали призывы к отставке губернатора и смене действующей федеральной власти. Снова ультиматумы и условия", - отметил он.

Другие новости по темам: Томинский ГОК, Борис Дубровский, экология, митинг, николай сандаков
19.02.2018 11:07 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:07 Екб


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На митингах "Стоп-ГОК" в Челябинске заговорили про политику
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