Красноярску вновь попытаются вернуть прямые выборы мэра

В Заксобрание Красноярского края внесен законопроект о возврате прямых всенародных выборах городского главы.

19 февраля от имени фракции ЛДПР документ в краевой парламент внес его разработчик Денис Притуляк, сообщили Накануне.RU в КРО партии.

"Мы знаем, что красноярцы хотят вернуть себе право самим избирать руководителя городской власти, - заявил Денис Притуляк. - ЛДПР всегда выступала за то, что жители Красноярска достойны сами выбирать мэра. К сожалению, другая партия, имеющая большинство в Заксобрании, своим решением несколько лет назад лишила их такой возможности. Сегодня мы возвращаем красноярцам их законное право".

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований, в том числе и мэра Красноярска, отменили в марте 2015 года, затем их несколько раз пытались вернуть. Так, весной прошлого года депутаты Заксобрания на сессии рассмотрели законопроект, но он не набрал необходимого для принятия количества голосов.