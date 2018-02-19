Камень в керлингиста Крушельницкого: "Нужно быть полным идиотом, чтобы в данной ситуации принимать допинг"

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что один из участников команды олимпийцев из России (ОАР) был заподозрен в употреблении допинга, его имя не называлось. Сообщалось, что в допинг-пробе "а" был обнаружен мельдоний, запрещенный к употреблению с 2015 года. СМИ писали, что речь идет о призере Олимпиады в Пхенчхане Александре Крушельницком.

Напомним, что ранее он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл "бронзу" в дабл-миксте. Медаль стала для России первой в истории керлинга.

Позднее появилась информация, что в анализах россиянина был найден мельдоний. Ситуация прояснится после вскрытия пробы "б".

"Он сам в интервью сказал, что, скорее всего, ему препарат партнер подмешал, только не уточнил какой. Я уверен, что проба "б" будет тоже положительная, и там препарат этот тоже обнаружат", - комментирует спортивный адвокат, доцент кафедры спортивного права Высшей школы экономики Александр Чеботарев.

Действительно, судя по практике, проба "б", как правило, дает идентичный результат, что и проба "а", поэтому ожидать иного результата сегодня вряд ли стоит. В этой ситуации возникает вопрос о мотивации спортсмена начать принимать запрещенный препарат в такое время, и адекватного и рационального ответа на него найти не удается.

"Смысла никакого нет, тем более, что срок выведения определен - порядка 10 суток. Нужно быть полным идиотом, зная, что мы находимся под таким прицелом и пристальным вниманием со стороны допинговым организаций, принимать этот препарат. Действительно, здесь имеет место только саботаж, либо не знаю, что еще", - считает Чеботарев.

Эксперты вновь обращают внимание, что данный препарат в принципе не позволяет улучшить какие-либо спортивные показатели. Тем более в таком виде спорта, как керлинг, где основной залог успеха кроется в технике и опыте спортсмена.

"Нужно понимать, что милдронат стал запрещенным только с 2015 года. До сих пор назначается врачами людям для поддержания сердечной мышцы, его с натяжкой можно отнести к препаратам, которые улучшают спортивные показатели. Для чего его принимают в керлинге? Его и в шахматах принимают для того же - просто для улучшения общего тонуса организма", - отмечает Чеботарев.

Добавим, что если допинг Крушельницкого подтвердится, спортсмены, вероятно, будут лишены медалей и дисквалифицированы. При этом ситуация с восстановлением членства Олимпийского комитета России в МОК может заметно осложниться.