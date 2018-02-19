Грудинин получил партийный билет КПРФ

Кандидат в президенты России Павел Грудинин вступил в КПРФ, получив партийный билет, передает МИА "Россия сегодня".

Вручение партбилета состоялось в подмосковном Совхозе имени Ленина, которое возглавляет Грудинин. Там проходит митинг перед отправлением в Донбасс очередного гуманитарного конвоя, сформированного партией.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты заявили, что Грудинин в своей избирательной кампании может столкнуться с трудностями мобилизации базового электората КПРФ, ставка на "общенационального кандидата" может не сработать и привести к нетерпимости традиционного избирателя к партийному бренду.