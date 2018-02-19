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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
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культура ;
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Студентов МГУ заставляют писать заявления о досрочной сдаче экзаменов из-за фан-зоны ЧМ-2018
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ПНИПУ, студенты, учеба, вуз (2017) | Фото: vk.com

Студенты и преподаватели МГУ опровергли распространенную пресс-службой вуза информацию о плановом функционировании университета во время работы фан-зоны чемпионата мира по футболу-2018 у главного здания.
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Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе МГУ, на ряде факультетов студентам уже объявили о сокращении семестра и начале сессии на две недели раньше, при этом зачеты пройдут одновременно с продолжением занятий, а преподавателям дали указание выполнить учебный план за счет назначения дополнительных пар.

"На экономическом факультете студентов второго курса администрация через старост заставила студентов в принудительном порядке написать заявления в деканат с просьбой разрешить сдать экзамены досрочно. В случае отказа студентам угрожали недопуском к сессии или переносом части экзаменов на август. На географическом факультете уже вышел приказ №44-у о досрочной сдачи сессии от 14 февраля за подписью и.о. декана Андрея Бредихина. Согласно тексту приказа, у выпускных курсов учебный семестр закончится 13 апреля, причем зачеты будут проходить с 7 апреля одновременно с чтением лекций. Экзамены пройдут с 13 апреля по 25 апреля, государственная итоговая аттестация состоится 7 и 8 мая, а защиты дипломов – с 11 по 26 мая. Кафедры при этом обязаны до 10 марта "предложить время проведения дополнительных занятий вне сетки расписания для выполнения учебного плана". Студентам химического факультета замдекана по учебной работе Сергей Карлов в связи "с очень настойчивой просьбой ректората" из-за организации фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ объявил о проведении сессии с 1 по 14 июня, при этом оценки за часть экзаменов будет поставлены досрочно "автоматом", а другая часть будет "формально" перенесена на август. Перенесены также сроки защиты выпускных работ – они состоятся с 28 по 30 мая, а госэкзамены – с 14 по 16 мая. Замдекана по учебной работе юридического факультета Станислав Романов со ссылкой на ректорат сообщил студентам о досрочном окончании семестра: зачеты пройдут с 14 по 19 мая одновременно с занятиями, экзамены – с 21 мая по 13 июня (16 июня для третьего курса бакалавриата)", - сообщили в инициативной группе.

Информацию о досрочном окончании семестра, сдаче экзаменов до 14 июня, а защиты дипломов – до 1 июня подтверждают также студенты биологического, физического, философского и факультета психологии. По сведениям инициативной группы МГУ, настойчивая рекомендация провести сессию досрочно была озвучена проректором Петром Вржещом на заседании ректората 23 января 2018 года и связана с работой фан-зоны фестиваля болельщиков ФИФА, которую оргкомитет "Россия-2018" решил разместить напротив главного здания МГУ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Студенты и преподаватели МГУ ранее выступали против организации фан-зоны для фестиваля болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ. В августе 2017 года профсоюз МГУ "Университетская солидарность" направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой перенести фан-зону на 42,5 тысячи болельщиков с территории МГУ в другое место. Под петицией за перенос фан-зоны подписалось 11 тысяч человек. 9 декабря 2017 года студенты МГУ планировали провести пикет против фан-зоны, однако власти Москвы отказали в согласовании мероприятия", - напомнили в инициативной группе.

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19.02.2018 10:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:50 Екб


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Студентов МГУ заставляют писать заявления о досрочной сдаче экзаменов из-за фан-зоны ЧМ-2018
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