Неосторожно покурили. В Зауралье в пожаре погибли двое мужчин

Вечером 18 февраля в селе Окуневское Каргапольского района в одном из домов произошел пожар.

После тушения в доме найдены тела двух мужчин - хозяина дома 1957 года рождения и его товарища 1955 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Установлено, что мужчины отравились угарным газом, после чего дом загорелся. На телах нет признаков насильственной смерти.

"Предварительно, причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в СК.