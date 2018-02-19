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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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от издателя  |  комментариев: 11


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17.02.2018
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Новости
19.02.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
экономика | Центральный ФО
Совет директоров "Русала" принял предложение о покупке акций "Норникеля" у Абрамовича
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Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2013) | Фото:

"Русал", владеющий 27,8% акций ГМК "Норильский никель", сообщил о получении от Crispian Investments Limited (структура, бенефициаром которой является Роман Абрамович, владеет 4,95% ГМК) уведомления о продаже акций структуре Владимира Потанина. Совет директоров решил принять предложение о покупке акций "Норникеля", однако письмо компания считает несоответствующим акционерному соглашению и заявляет, что любая продажа акций "Норильского никеля" компанией Crispian будет незаконной, передает корреспондент Накануне.RU.

Crispian получила предложение о покупке принадлежащих ей 6 313 994 обыкновенных акций ГМК по цене 234,00 доллара США за одну акцию и 23,40 доллара США за одну американскую депозитарную расписку (плюс процент). Письмом Crispian предоставила мажоритарным акционерам "Норникеля" – РУСАЛу и компании Whiteleave Holdings Limited (бенефициар - Потанин) – право первого отказа в приобретении акций ГМК на условиях, аналогичных предложению Bonico, отмечает пресс-служба "Русала". Однако в компании считают, что письмо не имеет законной силы.

"12 февраля 2018 г. компания в соответствии со схемой урегулирования споров, закрепленной в акционерном соглашении, подписанном 10 декабря 2012 г. между РУСАЛом, "Интерросом" (сейчас – Whiteleave) и Millhouse (сейчас – Crispian) и бенефициарными собственниками "Интерроса" и Millhouse – В.О. Потаниным и Р.А. Абрамовичем – в отношении "Норильского никеля", начала судебный процесс в Высоком суде Лондона. Следующее заседание суда состоится на неделе, начинающейся 5 марта 2018 г., до чего никакие действия с акциями ГМК, которыми владеет Crispian, не могут быть осуществлены", - заявляют в "Русале".

Whiteleave приняла предложение Crispian и в пятницу, 16 февраля, совет директоров "Русала" постановил, что в текущих условиях для защиты интересов компании его акционеров наилучшим решением также является принятие предложения Crispian, но строго на условии, что письмо имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения.

"Русал считает, что письмо таковым не является и, соответственно, любая продажа акций "Норильского никеля" компанией Crispian будет незаконной. Таким образом, принятие предложения Crispian не ущемляет права компании в отношении "Норильского никеля"", - говорится в заявлении компании.

Другие новости по темам: Русал, Потанин, Роман Абрамович, Норильский Никель, Дерипаска
19.02.2018 10:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 12:46 Мск
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Совет директоров "Русала" принял предложение о покупке акций "Норникеля" у Абрамовича
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