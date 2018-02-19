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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Новости
19.02.2018 10:32 Мск (12:32 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Израиль и США испытали установку ПРО, способную перехватывать ракеты в космосе
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система противоракетной обороны &quot;Хец&quot;, ПРО, Израиль (2018) | Фото: army-news.ru

Израиль испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способный перехватывать баллистические ракеты в космосе.

По сведениям Минобороны страны, комплекс "Стрела-3" "выполнил свою задачу".

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил, а также при участии представителей США. Как отмечает РИА Новости, американское Агентство по противоракетной обороне также занималось этой разработкой.

В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.

система противоракетной обороны "Хец", ПРО, Израиль(2018)|Фото: army-news.ru

Несколько лет назад Израиль испытал систему ПРО "Праща Давида", известную также как "Волшебная палочка", которая предназначена для перехвата ракет средней дальности (до 300 км).

От возможных угроз со стороны Ирана страну защищает израильский противоракетный комплекс "Эрроу" (Arrow), созданный при участии американских компаний, рассчитанный на нейтрализацию ракет большой дальности. Против ракет малой дальности, выпущенных боевиками из сектора Газа или партизанами из движения "Хезбллах" в Ливане, действует "Железный купол", сбивший сотни ракет за время последнего арабо-израильского конфликта.

Кроме того, Израиль также использует систему ПРО американского производства Patriot, рассчитанную на ракеты средней дальности.

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19.02.2018 10:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:32 Екб


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Израиль и США испытали установку ПРО, способную перехватывать ракеты в космосе
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