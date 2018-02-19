На Среднем Урале задержали коммерсанта, пытавшегося дать взятку полицейскому

В уральском поселке Тугулым задержали предпринимателя, который попытался дать взятку оперуполномоченному службы БЭП.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Тугулымскому району, по предварительным данным, за 20 тысяч рублей бизнесмен, осуществляющий свою деятельность в сфере лесного хозяйства, попросил не привлекать его к административной ответственности по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ за транспортировку наемными работниками древесины без оформления в установленном лесным законодательством порядке.

"Нарушения, о которых идет речь, выявил экипаж ГИБДД. При проверке 57-летнего и 39-летнего водителей автомашин "Камаз" и "Шкода Лиаз", перевозивших в общей сложности 30 кубометров леса, выяснилось, что у них отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Капитан полиции отказался от незаконного вознаграждения и, как предписывает нормативная база МВД, доложил о противоправном предложении рапортом. После того, как мужчина попытался передать деньги должностному лицу, его задержали", - рассказали в полиции.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь коммерсанту грозит штраф в размере до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки. Кроме этого, в отношении гражданина полицией составлены два административных протокола.