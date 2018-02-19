В Кургане задержан мужчина, который до смерти избил свою жену и ее 5-летнего сына

В Кургане пьяный 42-летний изверг до смерти забил свою жену и ее 5-летнего сына.

Ужасная трагедия произошла днем 17 февраля в одном из домов на Увале, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, поссорился с женой - он начал избивать женщину с такой силой, что она скончалась. Мужчина решил избавиться и от ее сына - 5-летний мальчик также был избит до смерти.

"Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.