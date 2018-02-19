Константин Бабкин: Сильная промышленность даёт возможность строить крепкую оборону

"Партия Дела" призвала военных к консолидации усилий с промышленниками для укрепления российской государственности и создания условий для экономического развития страны. С инициативой объединения сил в ходе Общероссийского офицерского собрания в Москве выступил лидер партии, глава ассоциации "Росспецмаш" и Промышленного союза "Новое Содружество" Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU. Собрание состоялось 17 февраля в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.

Известный промышленник, обращаясь к участникам собрания, рассказал об идеях, лежащих в основе деятельности "Партии Дела", и потенциале развития российской экономики. По его мнению, сильная промышленность неизбежно приведет к повышению обороноспособности страны и национальной безопасности.

"Занимаясь производством еще в "нулевых", я понял, что от того, что ты делаешь на предприятии, как ты добросовестно работаешь, как работает коллектив, зависит лишь половина успеха. Вторая половина зависит от того, какие условия создает тебе государство", - сказал Бабкин. Промышленник указал, что в России сегодня доминирует "либеральная доктрина, которая рассматривает нашу страну не как самостоятельную цивилизацию, а как придаток Запада". "Вся экономическая политика последние четверть века направлена на то, чтобы нас пристроить в хвост мировым корпорациям. Мировой финансовый олигархат диктует нашему правительству, большей ее части, что делать", - прокомментировал Бабкин.

Как отметил лидер "Партии Дела", в стране на сегодняшний момент есть все возможности, чтобы радикально улучшить условия для развития реального производства, однако для этого необходимо активно работать над исправлением федеральной политики, "влиять на государство и способствовать созданию справедливого общества".

"Стержнем наших идей является изменение экономической политики, мы требуем вести ее так, чтобы в России было выгодно производить. В этом видим путь к решению практически всех задач, стоящих перед нашим обществом", - сказал Бабкин. Он призвал представителей офицерского корпуса страны присоединиться к работе в этом направлении.

На его взгляд, именно развитие промышленности "делает востребованной науку, мотивирует молодых людей получать образование", а "сильная промышленность дает возможность строить крепкую оборону в высокотехнологичной державе".

"Россия может испытать длительный период бурного развития. Нет ни одного объективного препятствия, которое не позволило бы нам это сделать, кроме неправильной экономической политики", - заключил Бабкин.