Леонид Ивашов: Военные должны мобилизоваться и объединиться с промышленниками

Ситуация с безопасностью страны сегодня близка к критической, и операция "по уничтожению российской государственности" продолжает развиваться. Такое мнение в ходе Общероссийского офицерского собрания, которое прошло 17 февраля в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве, выразил генерал-полковник, член Генерального Совета "Партии Дела", экс-глава Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Ивашов, передает корреспондент Накануне.RU.

Генерал-полковник напомнил участникам собрания об исторических уроках и роли офицерского строя в знаковых для развития России событиях прошлого столетия.

"Нынешняя ситуация в стране очень напоминает 1917-й год и конец 1980-х годов, приведших к катастрофическим последствиям для нашего Отечества. Одной из причин трагедии начала и конца 20-го века стало поведение офицерского корпуса России… Он являлся наиболее организованной, образованной и самой ответственной силой страны, проходит через всю нашу историю", - сказал Ивашов.

В частности он упомянул, что раскол офицерского строя на "красных" и "белых" в ходе революционных событий начала прошлого века привел к жесточайшему кровопролитию. "Если бы не явление Иосифа Виссарионовича Сталина и титанические усилия всего нашего народа, России как государства сегодня не существовало бы", - сказал он.

Ивашов указал и на ответственность ряда представителей офицерского корпуса, "внесших вклад" в развал Советского Союза, тем самым ставших "соучастниками трагедии нашей страны". По его словам, "одни генералы и офицеры предавали страну очень дешево, другие делали то же самое бесплатно, третьи просто выполняли бездумные приказы Гайдара, Чубайса и другой "ельциноидной нечисти".

"Ситуация для безопасности Отечества близка к критической. Мы должны понимать, что операция по уничтожению российской государственности корректируется, развивается, но она не отменена. Ей придумали новую терминологию – гибридная война, гуманитарные интервенции… Но все это тщательно спланированные в рамках единой концепции действия по развалу страны, щедро профинансированные из различных источников", - прокомментировал генерал-полковник.

В ходе собрания член Генсовета "Партии Дела" призвал офицеров "мобилизовать свои усилия" и открыто заявить на высшем уровне о своей модели геополитической доктрины, а именно – структуре будущего миропорядка и роли России в нем.

Также Ивашов назвал важнейшей задачей активно противостоять реализации планов по "обезглавливанию офицерского корпуса". "Нам нужно сорвать эти планы, этот сценарий и сохранить Россию", - сказал он. Военным, по его мнению, необходимо скооперироваться с промышленниками для того, чтобы противостоять внешним и внутренним угрозам российской государственности.

Отметим, что на прошедшем Общероссийском офицерском собрании впервые объединились военные и промышленники для консолидации усилий в направлении разработки стратегии развития России в условиях внешних военно-политических угроз и экономических санкций.