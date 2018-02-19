Родителей трудных подростков будут штрафовать за отказ от психологического обследования детей

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин разработал законопроект, по которому комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) получают право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование. При этом родителей или опекунов, препятствующих экспертизе, будут штрафовать, сообщает "Парламентская газета".

Сумма штрафов для родителей составит от 2 до 3 тыс. руб. Соответствующие поправки пропишут в статье 5.35 КоАП "неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей".

Также КДН получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях — привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога. За отказ предоставить сведения для должностных лиц также будет введен штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Для этого в главу 9 КоАП введут новую статью 19.38 "Непредставление или несвоевременное представление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав родителями (их законными представителями), должностными лицами".

Изменения планируются внести в федеральные законы "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Об образовании в РФ" и в "Кодекс об административных правонарушениях".

По словам депутата Игоря Шубина, сейчас работа КДН носит формальный характер, и они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей. Даже запросить справку комиссии не могут, поскольку это является нарушением врачебной тайны.

"Поэтому в моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьезно и конкретно", - заявил депутат.

Если инициативу примут, региональные КДН станут полноправными органами исполнительной власти. Они будут отвечать за коррекционную и сопровождающую работу с несовершеннолетними и их семьями из группы риска. Сопровождение "проблемной" семьи будет начинаться сразу после сбора информации. К работе под контролем КДН будут подключать медицинские, образовательные и другие учреждения.

Как сообщало Накануне.RU, глава региона выступил с инициативой внести изменения в российские законы и расширить полномочия КДН. Предложения Пермского края уже рассматриваются на федеральном уровне. Второй задачей, по словам губернатора, является отработка технологии работы с такими подростками - необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать лечение.

Напомним, в январе по российским городам прошли нападения школьников: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охранув школах Росгвардией.

На прошлой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что некоторые взрослые знали о том, что в январе готовятся нападения на российские школы, но не верили в то, что это может произойти. То, что родители знали о проблемах с психикой одного из подростков подтвердил также губернатор Пермского края Максим Решетников.