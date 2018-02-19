Екатеринбуржец получит более 90 тысяч рублей за упавший на его машину кабель

Житель Екатеринбурга взыскал с "Трамвайно-троллейбусного управления" более 90 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба за падение кабеля на его машину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

В октябре 2016 года на ул. Ильича около семи часов утра произошло падение провода контактной сети на автомобиль "Форд". В результате происшествия у машины вырвало передний бампер, сломалась антенна, передняя часть автомобиля получила вмятины и царапины, а также было повреждено переднее стекло.

Пострадавший написал исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с "Трамвайно-троллейбусного управления" возмещение ущерба на общую сумму 90 тыс. 949 руб.

Суд решил частично удовлетворить исковые требования владельца машины. По оценке независимого эксперта, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа составила 67 255 руб. Суд постановил взыскать с ЕМУП "ТТУ" возмещение ущерба в сумме 67 тыс. 255 руб., расходы на оплату услуг специалиста в размере 10 тыс. руб., оплату услуг представителя – 10 тыс. руб., почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины – всего 90 тыс. 211 руб.

Однако ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.

Свердловский областной суд оставил решение без изменения.