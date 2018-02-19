МОК: Российские спортсмены, завершившие выступления на ОИ, могут носить атрибутику РФ вне Игр

Спортсменам-олимпийцам из России (OAR), которые закончили выступления на ОИ-2018, МОК разрешил использовать национальную атрибутику на тренировках или других соревнованиях.

"Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане", – цитирует Р-Спорт сообщение МОК.

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 г. в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом. Кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян, которых допустил к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.

Пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом, станет известно 24 февраля.