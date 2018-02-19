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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Новости
19.02.2018 09:53 Мск (11:53 Екб)
спорт | За рубежом
МОК: Российские спортсмены, завершившие выступления на ОИ, могут носить атрибутику РФ вне Игр
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ОИ-2018, открытие, атлеты из России (2018) | Фото: AP Photo/Michael Sohn

Спортсменам-олимпийцам из России (OAR), которые закончили выступления на ОИ-2018, МОК разрешил использовать национальную атрибутику на тренировках или других соревнованиях.
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"Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане", – цитирует Р-Спорт сообщение МОК.

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 г. в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом. Кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян, которых допустил к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.

Пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом, станет известно 24 февраля.

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19.02.2018 09:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.02.2018 08:33 Мск
Вопрос о возвращении российским олимпийцам национального флага решится 24 февраля








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МОК: Российские спортсмены, завершившие выступления на ОИ, могут носить атрибутику РФ вне Игр
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