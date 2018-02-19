В Петербурге у таксиста-мигранта вооруженные пассажиры отобрали 40 тысяч рублей

Полиция Петербурга расследует разбойное нападение на таксиста. Похищена крупная сумма денег.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на воскресенье у дома 44/2 на улице Маршала Казакова двое неизвестных, проезжая в качестве пассажиров в такси в автомобиле "Шевроле Нива", пригрозили предметом, похожим на пистолет, 28-летнему водителю – гражданину среднеазиатского государства. Затем преступники отобрали у мигранта 40 тысяч рублей личных денег и два мобильных телефона. После этого злоумышленники вышли из машины и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сейчас полицейские заняты розыском и задержанием предполагаемых преступников.

Напомним, недавно в Петербурге было совершено разбойное нападение на магазин интимных товаров.