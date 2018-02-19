В Магнитогорске заведующую детсадом оштрафовали за самовольный уход ребенка

В Магнитогорске заведующую детсадом оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольный уход малолетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Утром во время сбора на прогулку ребенок 2016 года рождения самостоятельно вышел из здания детского сада, а затем покинул территорию учреждения через открытые ворота. Ребенка через полчаса обнаружила проходящая мимо женщина, которая отвела его в детсад.

Заведующую детсадом привлекли к административной ответственности.