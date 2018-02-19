Житель Екатеринбурга превратил свою квартиру в голубятню: соседи готовятся подавать в суд

В Екатеринбурге житель многоэтажного дома на улице Электриков, 23 превратил свою квартиру в голубятню.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УК ЖКХ Орджоникидзевского района Екатеринбурга", по словам соседей, в помещении периодически проживают порядка сотни голубей, совы и даже ястребы. Птицы свободно залетают к своему хозяину в открытые форточки и при необходимости вылетают обратно. Даже когда мужчины нет дома, прикормленные им голубиные стаи с утра до вечера кружат над территорией двора и пачкают автомобили жильцов. Как отмечают в управляющей компании, хуже всего приходится непосредственным соседям любителя птиц: их окна на третьем этаже заляпаны не меньше автомобилей во дворе. Кроме того, люди вынуждены мириться с крайне неприятными запахами, исходящими из квартиры.

"Дело не только в запахе. Уличные голуби являются переносчиками опасных заболеваний. А у меня четырехмесячный ребенок. Мы пробовали разговаривать с Сергеем, но это бесполезно, он в квартиру никого не пускает, на просьбы и претензии не реагирует", - рассказал один из жильцов.

Соседи уже обращались к участковому, однако профилактическая беседа не дала результатов. После этого жители написали в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, оттуда жалобу передали в департамент Госжилстройнадзора, но ответ еще не пришел. В управляющей компании, куда люди также жаловались на незаконную голубятню, для ускорения процесса советуют обращаться в суд.

"Управляющая компания не может повлиять на собственника в этой ситуации. Как показывает практика, обращения в полицию и Роспотребнадзор тоже не приносят желаемого эффекта. Поэтому пострадавшим необходимо подать иск с требованием обязать ответчика привести жилище в соответствие санитарным нормам. Это самый действенный метод", - рассказал управляющий УК "ЖКХ Орджоникидзевского района" Антон Крылов.

Стоит отметить, что профессиональным орнитологом владелец квартиры не является, но уже много лет занимается выхаживанием больных птиц.