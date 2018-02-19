В Ханты-Мансийске директор детсада выплатила мужу-сторожу миллион рублей

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем одного из детсадов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре, директор детсада устроила на должность сторожа своего мужа. Он получал зарплату, но фактически свои служебные обязанности не исполнял. Сумма ущерба составила 1 млн руб.

"В настоящее время проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.