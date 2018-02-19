Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах

Крупным аптечным сетям придется закрыть значительную часть торговых точек, если власти разрешат продажу безрецептурных лекарств в магазинах. Причем в некоторых случаях закрыть придется около половины сетевых аптек. В частности, сеть "Ригла", которая владеет почти 1,86 тыс. аптек в 47 регионах России под брендами "Ригла", "Будь здоров!" и "Живика", вынуждена будет избавиться более чем от 700 точек. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", во время обсуждения законопроекта Минпромторга на заседании "Деловой России" заявил гендиректор сети Александр Филиппов.

У сети "Неофарма", в которую входят 462 аптеки "Неофарм" и "Столичка", более половины объектов также расположены вблизи продуктовых магазинов. По словам гендиректора сети Евгения Нифантьева, им также грозит закрытие.

Риск закрытия аптек действительно существует, особенно в экономически депрессивных городах с небольшим количеством населения, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его прогнозам, большинство небольших региональных сетей однозначно закроются.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Ранее на "нулевом чтении" в Общественной палате РФ фармацевты, медики и юристы сочли инициативу опасной для жизни и здоровья граждан и выгодной коммерческим (зачастую иностранным) организациям.