В Кургане осудили мужчину, который чуть не зарезал свою бабушку и спалил ее дом

В Кургане суд приговорил 31-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку убить собственную бабушку и поджог ее дома.

Злоумышленник жил вместе с бабушкой 1942 года рождения в частном доме, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В июле прошлого года на почве злоупотребления спиртными напитками между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и, держа его у головы потерпевшей, высказал в ее адрес угрозу убийством, после чего, обмотав полотенцем газовый шланг, ведущий от баллона к газовой плите, поджег его.

Дом полностью сгорел, уничтожено было и все имущество.

"Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Помимо срока в колонии, в счет возмещения материального вреда с мужчины взыскано 438 тыс. 300 рублей", - добавили в надзорном ведомстве.