В Пермском крае во время пожара заживо сгорели двое детей

В Пермском крае во время пожара в деревне Лызиб Соликамского района погибли двое детей: четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Трагедия произошла накануне, в частном доме по ул. Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 19.05.
"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики "скорой помощи", работники электрических сетей", - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Огонь был ликвидирован в 20.25. Причины пожара устанавливаются.