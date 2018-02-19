В Пермском крае во время пожара заживо сгорели двое детей

В Пермском крае во время пожара в деревне Лызиб Соликамского района погибли двое детей: четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.