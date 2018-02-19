На Южном Урале в пожаре погибла пожилая женщина, спасая трех своих внуков

В селе Красносельское Увельского района рано утром 18 февраля в одном из домов произошел пожар. О возгорании слишком поздно сообщили в МЧС - когда расчеты прибыли на место, дом уже был охвачен пламенем.

Известно, что в доме в момент пожара находилась женщина 1936 года рождения и маленькие дети 2, 4 и 6 лет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасая своих праправнуков из огня, женщина погибла.

"Виновницей пожара стала неисправная электропроводка, находящаяся в помещении пристроя. Семья характеризуется с положительной стороны, в органах социальной защиты, как неблагополучная не состоит. Это еще раз говорит о том, что беда людей не выбирает. Все заинтересованные стороны, в том числе муниципальные власти должны принять исчерпывающие меры, чтобы минимизировать риски для населения", - добавили в МЧС.