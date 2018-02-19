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Новости
19.02.2018 08:59 Мск (10:59 Екб)
экономика | В России
СМИ: Дерипаска отойдет от управления En+ и "Русалом"
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Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

В подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и "Русале" готовятся крупные кадровые перестановки.
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Как пишет "Коммерсант", бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ, в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании. О том, что Дерипаска планирует покинуть должность президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале", рассказали три источника издания, близкие к разным акционерам алюминиевой компании. По их словам, он останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" - Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора"Русала" его финансовому директору Александре Бурико. Издание отмечает, что, скорее всего, ей будут искать замену внутри "Русала".

По словам источников, сейчас Дерипаска решил оставить президентские посты по ряду причин: что касается En+, то задача по выведению группы на LSE реализована, у группы "прописана стратегия развития, созданы качественное корпоративное управление и сильная команда топ-менеджмента", которую дополнит Соловьев (с декабря 2017 года входит в совет директоров группы). Необходимости самому возглавлять "Русал" у бизнесмена тоже нет, полагают собеседники издания: хотя отход от операционного управления происходит на фоне трансформаций в структуре совладельцев компании (Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника в 2017 году увеличила долю до 20,5%, ОНЭКСИМ Михаила Прохорова снизил до 6%, а Glencore должна вскоре обменять свои 8,75% "Русала" на 11% En+), акционерное соглашение в силе. Один из источников считает, что кадровые перестановки "скорее подчеркивают роль En+ как головной структуры бизнесмена в индустриальном сегменте".

Отмечается, что советы директоров En+ Group и "Русала" рассмотрят вопросы о кадровых перестановках в компаниях в конце этой недели.

Напомним, недавно Дерипаска заявлял, что полное отсутствие экономического роста в России связано с неконкурентоспособностью отечественных товаров, что, в свою очередь, является следствием завышенного курса рубля.

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19.02.2018 08:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб


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СМИ: Дерипаска отойдет от управления En+ и "Русалом"
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