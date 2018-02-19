До выборов не взорвут. Снос екатеринбургской телебашни официально отложен

Снос екатеринбургской телебашни перенесен на неопределенный срок.

"Поступило письмо, что метрополитен будет работать в штатном режиме, а демонтаж перенесен на неопределенный срок", - заявил Накануне.RU пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Ранее сообщалось, что башню, возможно, демонтируют 23 февраля, впрочем, официальных подтверждений этому не было. В СМИ говорилось, что Екатеринбургский метрополитен не будет работать 23 февраля в момент строительных работ.

В пресс-службе УГМК сообщили Накануне.RU, что 23 февраля не является датой демонтажа недостроенной телебашни. Точный срок не определен. Известно, что это событие состоится не ранее второй половины марта.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Эксперты Накануне.RU предупреждали о сейсмическом эффекте, который при обрушении вышки угрожает близлежащим зданиям и плотине городского пруда.

Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" объекта заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо.

Делегация от архитекторов Екатеринбурга передала в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе обращение к Владимиру Путину, который, возможно, посетит Средний Урал до выборов президента, намеченных на 18 марта.