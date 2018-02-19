СК возбудил уголовное дело по факту гибели матери с двумя детьми в Кемерове

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в числе которых один ребенок, сообщили Накануне.RU в СУСКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье днем в Заводском районе Кемерова.

Местные жители, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 44-летней женщины и двух ее дочерей в возрасте 19 и 10 лет.

"Предварительно установлено, что накануне вечером они увидели, что зола, которую складировали на веранде, дымится. Немного залив ее водой и закидав снегом, решили, что она не загорится. Однако, по предварительным данным, очагом возгорания стала именно веранда", - сообщили в СКР.

В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. На семью запрошен характеризующий материал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в Екатеринбурге.