В Кургане в автомобильной аварии пострадали двое детей

В Кургане в ДТП пострадали двое детей.

Авария произошла 18 февраля в 11.45 на перекрестке улиц Климова и Кирова, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

"Водитель 1983 года рождения на "ВАЗе" пятнадцатой модели ехал по Климова со стороны улицы Красина прямо по второстепенной дороге и врезался в "VOLKSWAGEN TOURAN" под управлением водителя 1977 года рождения, который ехал по Кирова со стороны Свободы", - добавили в полиции.

Водитель отечественного автомобиля должен был пропустить иномарку. Двое детей 2009 и 2010 года рождения, которые находились в "ВАЗе", получили телесные повреждения.