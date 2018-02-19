В Москве горит городская туберкулезная клиническая больница

В Москве тушат пожар в туберкулезной больнице.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сегодня рано утром поступил сигнал о пожаре по адресу: улица Барболина, д.3, к.5. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит административное одноэтажное здание старой постройки.

"Создан штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в МЧС.

Отметим, по данному адресу располагается городская туберкулезная клиническая больница №7.