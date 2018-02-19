На Челябинской ГРЭС источники выбросов оснастят приборами автоматического контроля

Челябинская ГРЭС станет одним из пилотных проектов по внедрению автоматического контроля промышленных выбросов в атмосферный воздух. Соглашение о взаимодействии подписали Росприроднадзор, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Фортум", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В рамках соглашения, на Челябинской ГРЭС источники выбросов будут оснащены приборами автоматического контроля и передачи данных. Контроль состава газов будет осуществляться по трем параметрам - диоксиды азота, оксиды азота и оксиды углерода.

"На примере трех парогазовых энергоблоков ЧГРЭС видим, что современное оборудование позволяет не только повысить эффективность, но и минимизировать воздействие на окружающую среду. Конкретными действиями нам удалось значительно снизить удельные выбросы при производстве энергии", - отметил глава Дивизиона "Россия" Александр Чуваев.

Ранее такая система была внедрена на Челябинской ТЭЦ-2 в 2015 г. До конца года компания планирует завершить установку приборов контроля на ряде других ТЭЦ.

Стоит отметить, что в дальнейшем данные результаты пилотных испытаний будут учтены при утверждении нормативных правовых актов к оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха (АСМВ) предприятий 1 категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе нефтеперерабатывающей отрасли.