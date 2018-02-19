Адвокаты экс-губернатора Сахалина обжаловали приговор

Адвокаты экс-губернатора Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных, получивших сроки заключения за взятки, обжаловали приговор суда.

Об этом сообщил адвокат Игорь Янчук, представляющий интересы бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.

Он пояснил, что протокол приговора суда адвокаты и их подзащитные до сих пор не получили. Поэтому они будут подавать еще ряд дополнений к своим апелляциям после получения протокола приговора суда, обосновывая свои требования.

Как передает Интерфакс, в короткой жалобе по своему подзащитному адвокат указал, что "приговор неправосуден, поставлен только на показаниях заинтересованного лица - бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова, и другими показаниями не подтверждается".

Напомним, Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.