Турчак, Холманских и Куйвашев примут участие в форуме "Локомотивы роста: индустрии будущего" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 20 февраля на площадке Уральского оптико-механического завода пройдет промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СРО ВПП "Единая Россия".

Ожидается, что в мероприятии примут участие зампред Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Будут присутствовать статс-секретарь – заместитель министра промышленного развития и торговли РФ Виктор Евтухов и заместитель министра финансов РФ – Андрей Иванов.

Планируется провести пленарное заседание.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 февраля Турчак также приглашен к участию в заседании межрегионального координационного совета "Единой России" в УрФО.