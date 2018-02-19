Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Екатеринбург, экстренно приземлился в Новосибирске

Вчера самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Благовещенск – Екатеринбург, экстренно приземлился в Новосибирске из-за болезни одного из пассажиров, сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья пассажира. Ему оказали медицинскую помощь и увезли в одну из больниц Новосибирска", - сообщили в ведомстве.

Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолет рейсом U6-300 прибыл в Новосибирск в 11.17, после чего в течение часа вылетел и совершил посадку в Екатеринбурге в 12:26 местного времени.