Сотрудники служб безопасности США и КНР подрались из-за ядерного чемоданчика

Стало известно о том, что в ноябре прошлого года во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин произошла драка между сотрудниками служб безопасности двух стран. Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что китайский офицер не пропустил в зал для переговоров сотрудника американской администрации с ядерным чемоданчиком. Такой сотрудник и врач должны постоянно находиться рядом с президентом, однако, вероятно, китайские офицеры не получили этой информации и заблокировали вход. Один из них схватил американца с ядерным чемоданчиком за руку, но тут на помощь коллеге подоспел агент Секретной службы США, поваливший китайца на землю.

Гонконгское издание South China Morning Post передаёт, что глава китайской службы безопасности принёс извинения американской стороне, заявив, что его сотрудники не трогали чемоданчик с ядерными кодами.

Ядерный чемоданчик позволяет президенту США в случае необходимости подтвердить свою личность и отдать приказ Пентагону о нанесении ядерного удара. Первая фотография офицера с чёрным портфелем рядом с президентом появилась ещё в 1963 г. В феврале прошлого года военный с таким чемоданчиком был сфотографирован близ резиденции Трампа в Маар-а-Лаго, а снимок оказался в соцсетях, что спровоцировало дискуссию о том, находятся ли ядерные коды США в безопасности.