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армия и ВПК  |  комментариев: 3
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 11


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17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Новости
19.02.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
экономика | Приволжский ФО
"Роснефть" просит снять арест с активов АФК "Система"
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Арбитраж в понедельник рассмотрит два ходатайства "Роснефти" о снятии ареста с активов АФК "Система", обеспечительные меры были наложены в рамках дела о нанесении ущерба при реорганизации "Башнефти".

Суд утвердил мировое соглашение компаний в декабре 2017 г. АФК "Система", исходя из соглашения, обязуется выплатить "Башнефти" 80 млрд руб., а "Система-Инвест" - 20 млрд руб. Выплаты осуществляются несколькими этапами. Ходатайства "Роснефти" касаются снятия ареста со счетов для перечисления средств.

Как сообщало Накануне.RU, нефтяные компании подали иск в арбитраж Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков. "Роснефть" ссылалась на выводы суда первой инстанции о том, что "Система" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, выводила средства из "Башнефти".

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19.02.2018 08:07 Мск | Башкирия | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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"Роснефть" просит снять арест с активов АФК "Система"
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