"Роснефть" просит снять арест с активов АФК "Система"

Арбитраж в понедельник рассмотрит два ходатайства "Роснефти" о снятии ареста с активов АФК "Система", обеспечительные меры были наложены в рамках дела о нанесении ущерба при реорганизации "Башнефти".

Суд утвердил мировое соглашение компаний в декабре 2017 г. АФК "Система", исходя из соглашения, обязуется выплатить "Башнефти" 80 млрд руб., а "Система-Инвест" - 20 млрд руб. Выплаты осуществляются несколькими этапами. Ходатайства "Роснефти" касаются снятия ареста со счетов для перечисления средств.

Как сообщало Накануне.RU, нефтяные компании подали иск в арбитраж Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков. "Роснефть" ссылалась на выводы суда первой инстанции о том, что "Система" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, выводила средства из "Башнефти".