Российские фигуристы заняли шестое место в выступлении в коротком танце на Олимпиаде-2018

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место по итогам выступления в коротком танце на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Первый результат показали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, которые обновили мировой рекорд.

Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) - 83,67

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 81,93

3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) - 77,75

4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) - 77,73

5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 76,57

6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) - 75,47

7. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 75,45

8. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 74,33...

13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 66,47.

Как сообщает "Чемпионат", обладатели медалей определятся 20 февраля, когда пары исполнят произвольный танец.

Напомним, ранее российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка набрала 81.06 балла за короткую программу командного турнира.