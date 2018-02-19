Российские фигуристы заняли шестое место в выступлении в коротком танце на Олимпиаде-2018

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место по итогам выступления в коротком танце на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Первый результат показали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, которые обновили мировой рекорд.
Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) - 83,67
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 81,93
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) - 77,75
4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) - 77,73
5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 76,57
6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) - 75,47
7. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 75,45
8. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 74,33...
13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 66,47.
Как сообщает "Чемпионат", обладатели медалей определятся 20 февраля, когда пары исполнят произвольный танец.
Напомним, ранее российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка набрала 81.06 балла за короткую программу командного турнира.