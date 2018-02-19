РФ призвала США прекратить поддержку "пещерного национализма" на Украине

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что власти США своим отношением к российской дипсобственности подали пример украинским националистам, на днях закидавшим камнями здание Россотрудничества в Киеве.

"Сегодняшнее преступление - далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине. Они продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности", - говорится комментарии посольства в Facebook.

Отмечается, что Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на "вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ".

"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", - подчеркивают дипломаты.

Напомним, 17 февраля радикалы при участии депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Лозового ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

Как ранее сообщало Накануне.RU, посольство России в Киеве направило ноту протеста из-за нападения на здание Росстотрудничества.