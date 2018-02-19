В Екатеринбурге перед судом предстанет лжеминер ночного клуба. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 6 ноября 2017 года обвиняемый позвонил на номер экстренной службы помощи "112" и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в помещении ночного клуба по ул. Хохрякова в Екатеринбурге находится взрывное устройство.

Сотрудники группы взрывобезопасности никаких опасных устройств не обнаружили.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс.руб. либо ограничение свободы на срок до трёх лет.

"Подозреваемого в лжеминировании ночного клуба полицейские установили и задержали в тот же день, 6 ноября 2017 г. Горожанин1984 г.р. признался в совершении преступления. По его словам, мотивом поступка стала месть за то, что его не пустила в клуб охрана. В момент звонка, около 6 утра, он был пьян. Возбуждено и расследовано уголовное дело", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.