В Миассе объявлен карантин по ОРВИ

В Миассе введен особый режим с соблюдением профилактических мер из-за эпидемии ОРВИ. В городе ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В Миассе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. За последние дни он достиг 23%, эпидпорог в городе превышен. Эксперты опасаются, что такая ситуация предшествует гриппу.

Особый режим на территории округа введен с 15 февраля.

"С этого дня ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях; усилен режим проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях; во всех организациях рекомендовано ввести масочный режим; аптекам - обеспечить запас противовирусных средств; во всех школах провести мониторинг наполняемости классов. В случае отсутствия 20 % учеников, руководитель вправе приостановить учебный процесс", - рассказали в администрации.