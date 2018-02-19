Чиновники пересядут на авто проекта "Кортеж" в конце 2018 года

Члены Правительства РФ могут пересесть на машины проекта "Кортеж" уже в конце 2018 года, рассказал министр промышленности Денис Мантуров.

Я думаю, что это может произойти в конце этого года - начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта "Кортеж", - сказал министр в интервью газете "Ведомости".

До конца 2018 г. должны быть произведены и поставлены 70 автомобилей.

Для себя он присмотрел седан, но Мантуров заинтересовался внедорожником: "Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него".

Напомним, российский проект "Кортеж" был запущен в 2012 г. В его рамках предполагается создание лимузинов, седанов и внедорожников для высших лиц государства. Первый "выезд" такого автомобиля планируется осуществить на инаугурации президента после выборов 2018 г. Машину уже протестировал президент России Владимир Путин.