Керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого якобы обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню.

Россиянин уже сдал олимпийскую аккредитацию, сообщил пресс-атташе команды спортсменов из России Константин Выборнов.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) допустил вариант, при котором Александру Крушельницкому могли подмешать допинг. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. "Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", - сказал он.

Ранее Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Вскрытие допинг-пробы "Б" спортсмена будет проведено 19 февраля, сообщает Чемпионат.com.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов выступил с официальным заявлением относительно возможного нарушения антидопинговых правил одним из российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. При этом он отказался называть имя нарушителя до результатов вскрытия соответствующей пробы. Перед этим в СМИ появилась информация о подозрении в употреблении мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте.