Керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню

в этот день
19.02.18
10:57
В Екб.12:57
В России пропишут нормы целевого обучения
В Екатеринбурге не решились взрывать 200-метровый долгострой перед выборами
Как "Двуглавый орел" учил тюменцев "правильной" истории
Главное
Кадыров рассказал о напавшем на церковь в Кизляре

Тема дня
Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Константин Сёмин: Война с "международными партнёрами" Те, кто погиб в Сирии, были убиты не международными террористами, которых они отправились встречать на дальних подступах. Они были убиты "международными партнёрами". Демонстративно и показательно.
17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Евросоюз может начать отмену санкций против России после ввода миротворцев ООН в Донбасс
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1106



Новости
19.02.2018 07:58 Мск (09:58 Екб)
спорт | За рубежом
Керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова (2018) | Фото: curlingrussia.com

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого якобы обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню.
Читайте также:

Россиянин уже сдал олимпийскую аккредитацию, сообщил пресс-атташе команды спортсменов из России Константин Выборнов.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) допустил вариант, при котором Александру Крушельницкому могли подмешать допинг. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. "Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", - сказал он.

Ранее Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Вскрытие допинг-пробы "Б" спортсмена будет проведено 19 февраля, сообщает Чемпионат.com.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов выступил с официальным заявлением относительно возможного нарушения антидопинговых правил одним из российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. При этом он отказался называть имя нарушителя до результатов вскрытия соответствующей пробы. Перед этим в СМИ появилась информация о подозрении в употреблении мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте.

Другие новости по темам: александр крушельницкий, допинг
19.02.2018 07:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:58 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.02.2018 06:55 Мск
МОК не будет принимать резких решений по российским спортсменам

Ранее 18.02.2018 20:07 Мск
Inside the Games: Крушельницкий считает, что мельдоний ему могли подмешать в напиток

Ранее 18.02.2018 14:37 Мск
В ОКР сообщили о возможном нарушении антидопинговых правил российским спортсменом

Ранее 18.02.2018 12:45 Мск
Бронзового призера ОИ Крушельницкого проверят допинг-офицеры








Добавить комментарий:

Керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+