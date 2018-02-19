На Среднем Урале прокуратура не допустила снос объекта культурного наследия

В Первоуральске прокуратура приняла меры по недопущению уничтожения объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX века", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Городская усадьба XIX века" представляет собой индивидуальный жилой дом, принадлежавший гражданам. В настоящее время граждане, которым принадлежало 25/36 доли в праве собственности на дом, умерли, в права наследования после их смерти никто не вступил. Оставшиеся 11/36 доли в праве собственности принадлежат физическим лицам.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Как пояснили в ведомстве, дом можно спасти, если возложить на орган местного самоуправления обязанности оформить право муниципальной собственности на доли на выморочное имущество (доли в праве общей долевой собственности). Далее можно предъявить требования к собственнику об сохранении объекта.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать 25-35 доли выморочным имуществом и возложить на администрацию Первоуральска обязанность организовать работу по оформлению права собственности.

Первоуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил.