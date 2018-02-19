Нижнетагильский ХК "Спутник" сделал бесплатный вход для болельщиков на последний матч сезона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Встреча "Спутника" с "Ермаком" состоится сегодня, 19 февраля, и начнется в 19.00. Это будет последний матч регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2017/18. Вход на игру будет свободным.

"Нашим ребятам нужна поддержка каждого! Давайте вместе поддержим нашу команду!", - говорится в сообщении клуба.

В настоящий момент "Спутник" занимает предпоследнее, 26-е место в турнирной таблице. В активе команды 35 очков.