Павел Воля заступился за избитого в Перми Dj Smash

Комик Павел Воля опубликовал на своей странице в Instagram обращение к свидетелям потасовки в ночном клубе "Дом культуры" с участием Dj Smash и пермского политика Александра Телепнева. Шоумен попросил очевидцев присылать фото и видео для того, чтобы добиться наказания виновных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта история сейчас на слуху. Возбудили дело, разбираются. Я там не был, подробностей не знаю. Но знаю одно, Андрей, он же ди-джей Смэш, хороший парень, а его обидчики должны ответить. А мы вместе с Вами должны помочь остановить самое страшное - безнаказанность! Потому что эти гады надеются, что им ничего не будет. Они очень стараются все замять и слиться. Чтобы потом, как мы все понимаем, опять продолжить в том же духе", - написал Павел Воля.

Любую информацию от свидетелей, видео, фото, переписки, угрозы, факты подобных случаев он попросил присылать в директ ди-джею либо на электронную почту.

Ранее в поддержку музыканта выступили Тимати и Иван Ургант. Экс-депутат заксобрания Телепнев свою вину отрицает. Однако "Единая Россия" поспешила приостановить членство Телепнева в партии на время разбирательства.