В Перми закрыли поликлинику из-за угрозы обрушения

в этот день
19.02.18
10:58
В Екб.12:58
В России пропишут нормы целевого обучения
В Екатеринбурге не решились взрывать 200-метровый долгострой перед выборами
Как "Двуглавый орел" учил тюменцев "правильной" истории
Главное
Кадыров рассказал о напавшем на церковь в Кизляре

Тема дня
Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Константин Сёмин: Война с "международными партнёрами" Те, кто погиб в Сирии, были убиты не международными террористами, которых они отправились встречать на дальних подступах. Они были убиты "международными партнёрами". Демонстративно и показательно.
17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Евросоюз может начать отмену санкций против России после ввода миротворцев ООН в Донбасс
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1106

В Перми закрыли поликлинику из-за угрозы обрушения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

пикет против закрытия поликлиники, Пермь, Левшино (2018) | Фото: 59.ru

В Перми из-за угрозы обрушения кровли закрыли поликлинику на улице Домостроительная. Теперь жителям микрорайона Левшино придется посещать других специалистов, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Ситуацию с поликлиникой в своем Instagram прокомментировал прикамский министр здравоохранения Дмитрий Матвеев. Он сообщил, что ситуация является форс-мажорной и поликлинику пришлось закрыть для безопасности пациентов. При этом министр подчеркнул, что без медицинской помощи жители микрорайона не останутся.

"Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Но совсем оставлять жителей района без поликлинической помощи, конечно, нельзя. Сейчас прорабатываем три варианта решения этой проблемы. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длиться два месяца. Нам необходимо понять, возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. И остается вариант с ремонтом здания пищеблока по ул. Лобачевского, 26, чтобы организовать поликлинический прием там — здание буквально в километре от нынешней поликлиники, жителям должно быть логистически удобно. Какой вариант будет наиболее приемлемым по ряду факторов, тот и выберем. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим", - заявил глава минздрава Пермского края.

Хотел подробно рассказать про то, что происходит в Левшино с поликлиникой на Домостроительной. Ситуация эта, к сожалению, форс-мажорная — для безопасности пациентов поликлинику пришлось закрыть, так как там начал разрушаться потолок. На фотографиях как раз потолки этой поликлиники. Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Но совсем оставлять жителей района без поликлинической помощи, конечно, нельзя. Сейчас прорабатываем три варианта решения этой проблемы. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длится два месяца. Нам необходимо понять возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. И остаётся вариант с ремонтом здания пищеблока по ул. Лобачевского, 26, чтобы организовать поликлинический приём там — здание буквально в километре от нынешней поликлиники, жителям должно быть логистически удобно. Какой вариант будет наиболее приемлемым по ряду факторов, тот и выберем. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим.

Публикация от Дмитрий Матвеев (@dmit_matveev)

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Прикамье - изменена маршрутизация к специалистам: пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог ведут прием в поликлинике №2 по ул. Бушмакина, 17. Отоларинголог и уролог ведут прием в поликлинике №3 на ул. Качканарская, 47. В эту же больницу на прием к врачам-терапевтам смогут попасть пациенты участков №1, 2, 3. Пациенты участков № 4, 5, 6, 7, 18 будут проходить лечение у врачей-терапевтов в поликлинике №4 на ул. Мозырьская, 34. Режим работы поликлиник - с 8.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 20.00.

В поликлинике №3, №4 организована работа кабинета функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), кабинета доврачебного приема, процедурного, прививочного, кабинета выдачи справок.

Кроме того, в поликлинике №4 ежедневно ведут прием врачи хирург, дерматолог, онколог. Работают рентгенологический кабинет и кабинет эндоскопии. Смотровой кабинет работает три дня в неделю по графику. Имеется дневной стационар терапевтического профиля на 25 коек и хирургического - на пять коек.

пикет против закрытия поликлиники, Пермь, Левшино(2018)|Фото: 59.ru

Добавим также, что в выходные жители микрорайона Левшино провели пикет против закрытия поликлиники. Пермяков беспокоит, что теперь за медицинской помощью придется ездить шесть остановок. Участниками пикета стало свыше 100 человек. Они собрали 1200 подписей под резолюцией в адрес главы региона и минздрава края.

Другие новости по темам: пикет против закрытия поликлиники, Пермь, Левшино, Дмитрий Матвеев, поликлиника, маршрутизация, пациенты, обрушение
19.02.2018 08:16 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:16 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Перми закрыли поликлинику из-за угрозы обрушения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+