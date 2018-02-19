В Перми закрыли поликлинику из-за угрозы обрушения

В Перми из-за угрозы обрушения кровли закрыли поликлинику на улице Домостроительная. Теперь жителям микрорайона Левшино придется посещать других специалистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуацию с поликлиникой в своем Instagram прокомментировал прикамский министр здравоохранения Дмитрий Матвеев. Он сообщил, что ситуация является форс-мажорной и поликлинику пришлось закрыть для безопасности пациентов. При этом министр подчеркнул, что без медицинской помощи жители микрорайона не останутся.

"Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Но совсем оставлять жителей района без поликлинической помощи, конечно, нельзя. Сейчас прорабатываем три варианта решения этой проблемы. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длиться два месяца. Нам необходимо понять, возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. И остается вариант с ремонтом здания пищеблока по ул. Лобачевского, 26, чтобы организовать поликлинический прием там — здание буквально в километре от нынешней поликлиники, жителям должно быть логистически удобно. Какой вариант будет наиболее приемлемым по ряду факторов, тот и выберем. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим", - заявил глава минздрава Пермского края.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Прикамье - изменена маршрутизация к специалистам: пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог ведут прием в поликлинике №2 по ул. Бушмакина, 17. Отоларинголог и уролог ведут прием в поликлинике №3 на ул. Качканарская, 47. В эту же больницу на прием к врачам-терапевтам смогут попасть пациенты участков №1, 2, 3. Пациенты участков № 4, 5, 6, 7, 18 будут проходить лечение у врачей-терапевтов в поликлинике №4 на ул. Мозырьская, 34. Режим работы поликлиник - с 8.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 20.00.

В поликлинике №3, №4 организована работа кабинета функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), кабинета доврачебного приема, процедурного, прививочного, кабинета выдачи справок.

Кроме того, в поликлинике №4 ежедневно ведут прием врачи хирург, дерматолог, онколог. Работают рентгенологический кабинет и кабинет эндоскопии. Смотровой кабинет работает три дня в неделю по графику. Имеется дневной стационар терапевтического профиля на 25 коек и хирургического - на пять коек.

Добавим также, что в выходные жители микрорайона Левшино провели пикет против закрытия поликлиники. Пермяков беспокоит, что теперь за медицинской помощью придется ездить шесть остановок. Участниками пикета стало свыше 100 человек. Они собрали 1200 подписей под резолюцией в адрес главы региона и минздрава края.