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Пожар с гибелью троих детей в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 18 февраля в правоохранительные органы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Сиреневый бульвар. Согласно первоначальным данным, в результате возгорания погибли трое малолетних детей (два мальчика возрастом четыре года и пять лет, а также двухлетняя девочка). Двух взрослых удалось спасти сотрудникам МЧС.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального СКР, сотрудники территориального следственного отдела ведомства, а также представители МЧС и полиции.

"Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. По результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания", - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, в обстоятельствах произошедшего также разбирается прокуратура.

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09:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.02.2018 18:37 Мск
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Ранее 18.02.2018 18:15 Мск
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Пожар с гибелью троих детей в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело
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