МОК не будет принимать резких решений по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет делать скоропалительных выводов по всем российским спортсменам из-за подозрений в отношении одного представителя команды атлетов из РФ. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов выступил с официальным заявлением относительно возможного нарушения антидопинговых правил одним из российских спортсменов на Играх в Пхёнчхане. При этом он отказался называть имя нарушителя до результатов вскрытия соответствующей пробы. Перед этим в СМИ появилась информация о подозрении в употреблении мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

"Пройдут ли олимпийские атлеты из России на церемонии закрытия под национальным флагом и в национальной форме — пока это открытый вопрос", — передаёт ТАСС слова Адамса, сказанные на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что МОК не готов "к скоропалительным решениям" в отношении спортсменов из РФ.

"Я не специалист по допингу, но я исхожу из того, что если проба "Б" будет отрицательной, могла быть допущена ошибка при проверке или ещё где-то, — отметил представитель комитета. — Я думаю, что к концу дня результаты пробы "Б" могут появиться, но всё зависит от загруженности лаборатории".

Кроме того, Адамс призвал не распространять этот единичный случай на всех российских спортсменов.