Тиллерсон заявил о возможных дополнительных санкциях против граждан РФ

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против ещё нескольких граждан РФ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По информации РБК, таким образом дипломат ответил на заданный ему в эфире телеканала CBS вопрос о том, почему американская администрация в полной мере не вводит ограничения, предусмотренные Конгрессом.

"Мы уже предотвратили часть экспортных поставок оружия из России, — ответил он. — Кроме того, мы рассматриваем возможность введения санкций против ещё нескольких лиц".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что будет очень удивлена, если Вашингтон в будущем не введёт новых санкций в отношении российских компаний или физических лиц.

Напомним также, в конце декабря Тиллерсон заявил, что санкционный режим в отношении РФ не изменится до тех пор, "пока российское вторжение на Украину не закончится, и её территориальная целостность не будет восстановлена".